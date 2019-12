Pätsi monument rajatakse Estonia teatri kõrvale

Ka monumendile sobiva asukoha leidmiseks oli moodustatud komisjon, mis leidis, et mälestusmärgi asukoht Tammsaare pargis, ajaloolise Uue Turu kinnistul on piisavalt nähtav, et olla suurkuju vääriline ja pälvida avalikkuse tähelepanu ning tähenduslik, andes edasi Konstantin Pätsi seost samas paigas toimunud 1905. aasta poliitiliste sündmustega, milles Pätsil oli oluline osa. «Samuti on valitud asukoha puhul oluline ruumiline seos Estonia teatriga – just Estonias toimusid 100 aastat tagasi Konstantin Pätsi osavõtul koosolekud, kus kavandati Eesti Vabariigi väljakuulutamist,» põhjendas komisjon asukoha valikut.