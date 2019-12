Kaljulaid nimetas ametisse viis uut kohtunikku

Riigipea soovis uutele kohtunikele edu ja tõi esile, et kohtuasja avaliku tähelepanu korral on enamasti mõistlik asjaolusid võimaluste piires selgitada. «Avalikkus ei lepi täna sellega, et need, kes teavad, ei selgita,» ütles Kaljulaid. «Tänapäeval täidab selle vaakumi info asemel müra.»