Saar: Ratase valitsus on esimene valitsus, mis maksustab pensioni

«Eelarve ühed suuremad puudujäägid on seotud pensionite ja eakatele antud lubadustega. Jüri Ratase teine valitsus on esimene valitsus, mis maksustab keskmise vanaduspensioni – maksu tuleb tasuda pensioni sellelt osalt, mis on üle 500 euro. Kõik varasemad valitsused on ka majanduslikult kõige keerulisematel aegadel olnud pensionäride suhtes lugupidavamad,» ütles Saar enne eelarve lõpphääletust riigikogus.

Saare sõnul on piinlik ja ebaõiglane nii see, et Keskerakonna lubadus tõsta pensioni 100 euro võrra piirdus seitsme euro suuruse erakorralise pensionitõusuga kui ka see, et eelarve ei tee ühtegi sammu omastehoolduse probleemi leevendamiseks. «Ja kus on EKRE poolt laia suuga lubatud uus regionaalpoliitika, mis maal elu käima lükkab ja töökohti loob? Tühjagi,» rääkis Saar.

Saare hinnangul elab valitsus parimal juhul kahe aasta ehk valimiste rütmis ega mõtle Eesti tulevikule. Seetõttu ei leia järgmise aasta eelarvest ka strateegilisi, tulevikku suunatud otsuseid. «Juba kevadel hülgas koalitsioon teadusleppe, mille järgi pidi teadus-ja arendustegevuse rahastamine kerkima ühe protsendini SKT-st. Latt aeti maha ka õpetajate palkade puhul. Palgatõus küll tuleb, aga erinevalt eelmistest aastatest ei lähene me eesmärgile, et õpetaja miinimumpalk peab olema 120 protsenti Eesti keskmisest. Sellegi vähese palgatõusu tegemiseks ajab riik käe omavalitsuste rahakotti,» märkis Saar. «Et Eesti muutuks targemaks ja edukamaks tuleb just täna investeerida haridusse ja teadusesse. Muidu ei ole kuidagi võimalik loota, et saame ka tulevikus rõõmustada Euroopa usinamate õpilaste ja targemate õpetajate üle.»

Ühe vähese asjana teeb eelarves rõõmu see, et jaanuaris tõusevad lõpuks 13 aasta järel puudega laste toetused – keskmise ja raske puudega lapse toetus tõuseb kaks ning sügava puudega lapse toetus kolm korda. «See toimub aga tänu sellele, et vastava otsuse tegi riigikogu eelmine koosseis toonase sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti eestvedamisel,» tõdes Saar.