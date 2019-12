Soomusrong Wabadus lõpetab teekonna Narvas

Soomusrongalustas teekonda 4. jaanuaril Kehra raudteejaamast ja liikus jaanuari jooksul mööda ajaloolist sõjateed Valgani. «Hiljem oleme jõudnud soomusrongiga pea igasse suuremasse jaama, kuhu raudtee viib. Peatusime 41 paigas Eestis ja lisaks Lätis Cesises. Samuti toimusid mitmes kohas Vabadussõja lahingute taaslavastused,» ütles Eesti Sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. «Huvi soomusrongi vastu on olnud väga suur. Külastajad said lähemalt tuttavaks Vabadussõja ajalooga ja eriti soomusrongide rolliga ning sõdurite eluoluga. Soomusrongi teekond näitas, et Vabadussõda on inimeste jaoks oluline.»