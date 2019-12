Jüri Leiten: Peterburi Jaani kirik on kindalt Neevalinna kultuurikalendris

«Kui me 2011. aastal alustasime, mina olin tollal veel Eesti Kontserdi juht, siis ei ennustatud meile võib olla kõige roosilisemat tulevikku, sest lähedal – 200 meetrit – on Maria teatri kolm fantastilist saali,» rääkis Leiten. «Aga me ikkagi oleme oma publiku segmendi leidnud ja viimasel ajal on hästi palju abiks tulnud mulle isiklikult minu endised (Peterburi) konservatooriumi aegsed sõbrad ja tuttavad Peterburist. Ma suhtlen hästi palju mitte ainult Peterburi, vaid üle kogu Venemaa muusikute ja organisatsioonidega. Me oleme püüdnud olla hästi avatud ja selles mõttes eristuda teistest Venemaa agentuuridest, saalidest, kust ikkagi natukene sellist bürokraatia õhku tuleb vastu.»

Leiteni sõnul on eestlastel nüüd, kui Venemaa lihtsustas viisa saamist Peterburi külastamiseks, hea võimalus näha Eestile nii lähedal asuvat maailmakultuuri linna ning kui seal otsida sidemeid Eestiga, siis on koht, kust neid leiab just Jaani kirik, millega on seotud olnud kümned ja kümned Eesti ajaloo suurkujud. Selle kohta on kirikus väljas ka näitus.

Saates kõnes ka Peterburi Eesti seltsi juhatuse liige Veronika Mahtina, kelle sõnul ei ole Jaani kirik mitte-üksnes oma koha linna elus tagasi saanud kontseripaigana. Vaid ka eesti kirikuna. ««Marsrutkaga» (marsruut takso) sõites juht mõnikord ikka ütleb, et siin on Eesti kirik. Ja täitsa juhuslikult olen sattunud pealtkuulma peterburglaste vestlusi kirikust möödudes, kus nad märgivad ära, et see siin on eesti kirik.» Mahtina sõnul on Peterburis elavate eestlaste jaoks, ja neid on Eesti seltsi üritustel umbes 200 ringis, Jaani kirik mitte üksnes eesti koguduse koht, vaid ka nende Eesti maja.

Jüri Leiten, kes tänu õpingutele õppis Peterburi konservatooriumis, tunneb linna hingeelu juba varasemast, rääkis saates ka «Peterburi hingest,» mis oma kultuursusega erineb vene pealinna Moskva imperiaalsemast südamest.

«Ega ma seda (Peterburi hinge) saladust ei oska öelda, aga seal on mingisugune udupeen kvaliteet, selline kullakiht inimhinges, mis ei avaldu üldse nii kiiresti, aga mis tähendab kultuursust, intelligentsust, süvenemist, ka külalislahkust,» ütles Leiten.