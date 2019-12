Proviisoritelt laekus apteegireformi vastu üle 200 avalduse

«Mul ei olnud kasutada kõigi Eesti proviisorite ja farmatseutide aadresse, see lihtsalt hakkas levima ning toetusavaldused tulid ja tulid,» ütles Anniko pressiteate vahendusel. «Kirjutasin neile, et saatest saatesse käivad meie nimel rääkimas kaks-kolm inimest, kes tegelikult Eesti proviisorkonna valdavaid hoiakuid ei esinda. Proviisorite kojas on ju ainult üle 100 liikme, aga ainuüksi proviisoreid on Eestis tuhat, farmatseudid veel lisaks. Probleem on, et enamik proviisoreid on töövõtjad, teevad oma erialast tööd, ning nende nimel ei räägi keegi. Reformi nime all käib aga konkurentsivõitlus, kus ühed ettevõtjad proovivad teistelt ettevõtjatelt apteeke üle võtta, õigustades ennast erialase haridusega ja tehes nägu, nagu õnnestuks proviisoritel apteeke pidada majandusseadusi eirates. Pole raske mõista, et proviisorite koja üks eestvedaja, Põltsamaa apteegiomanik Ülle Rebane, loodab ilmselt haarata ketiapteekide väljatõrjumisel monopoli Põltsamaa apteegiturul ning teine avalik sõnavõtja, Paide apteegiomanik Kai Kimmel omakorda Paide apteegiturul.»