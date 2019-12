Reinsalu: niisugune prohmakas oleks võinud jõuluajal olemata olla

«Ma arvan, et see oleks võinud olemata olla,» rääkis Reinsalu Postimehele. Ta selgitas, et kui Eesti eeldab, et teistel demokraatlike riikide, kes Eestisse heatahtlikult suhtuvad, esindajatel pole nii pikad ninad nagu Buratinol, et end Eesti asjadesse toppida. «Ma arvan, et meilt oodatakse sama ja teised riigid saavad oma eludega väga hästi ise hakkama. Meile makstakse ikka palka Eesti riigi siseselt. Küll Soome riik ja rahvas saavad ise suurepäraselt hakkama,» selgitas Reinsalu.

«Need kommentaarid, eriti isiklikul tasandil, ei ole olnud kohased,» möönis välisminister, lisades, et riikide omavahelises suhtluses nendest hoidutakse. «Ma loodan, et meie täiesti pilvitut suhtlust Soomega need ei varjuta.»

Reinsalu leiab, et taolistel sõnadel on komme levida ning üks asi on see, kui minister kritiseerib riigi sees politseiteenistust või sümpaatiaid riigi siseselt. «Kindlasti kui väljast hakkaksid nina peale kirjutama, siis kindlasti võetakse neid asju tundlikult,» kommenteeris Reinsalu, et Soome rahvusringhääling kirjutab Helme sõnumist Soome valitsuse kohta.

«Nii nagu meiegi võtame tundlikult, kui meile väljast poolt ninale kirjutatakse. Ma arvan, et kindlasti aitaks parandada, kui siseminister oma sõnu pehmendaks,» vastas välisminister küsimusele, kas Helme peaks vabandama.