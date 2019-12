Kriminaalse taustaga ukrainlaste palkaja skeemitas oma firma pankrotti

Postimehega rääkinud ukrainlane Ruslan Batovskõi sõlmis Goodstaffiga töölepingu, mille järgi ta pidi töötama ehitajana. Tegelikult töötas ta tehases.

Leping ütles, et tööaeg on esmaspäevast reedeni kaheksa tundi päevas. Tegelikult töötas Batovskõi enamasti 12 tundi päevas ja kuus päeva nädalas. Juhul kui Batovskõi rikub konfidentsiaalsussätet, ähvardas leping 12 kuu töötasu suuruse trahviga.

Ehkki leping sõlmiti ainult eesti keeles, kirjutas Batovskõi sellele alla.

Lõpetas lihtsalt palga maksmise

Pikkade tööpäevade tegemine polnud ukrainlasele probleem, sest ta sai tunnitasu – viis eurot tunnis. Pikemad tööpäevad tõid rohkem raha. Eelmise aasta detsembris sai ta isegi Eesti D-viisa, mis muutis ta töö siin grammi jagu seaduslikumaks. Probleemid tekkisid tänavu kevadel, kui Goodstaff lõpetas palga maksmise. Lõpuks võlgnes ettevõte Batovskõile üle 4000 euro.

Kui Batovskõi küsis maksuametist tõendit tema pealt tasutud maksude kohta, sai ta vastu tühja paberi. Goodstaff ei olnud tasunud sentigi makse. Muidugi tähendas see ka, et Batovskõil puudus sotsiaalkindlustus.

Postimees tuvastas veel viis Ukraina töötajat, kellele Goodstaff töötasu maksmata jättis. Üks neist, Dmitri Matvitšuk säästis raha naise vähiravikulude katmiseks. «Meil on seda raha tarvis süstideks ja tablettideks, aga teie otsustasite, et vajate seda rohkem kui meie. Loodan, et langetate õige otsuse ja maksate mu abikaasale, mis te talle võlgnete,» kirjutas Matvitšuki abikaasa Goodstaffi taga olevale Tarko Tammanile. Tulemuseta.

Hämara taustaga mees

Tarko Tamman on kirju minevikuga mees. 2004. aastal mõisteti ta seitsmeks aastaks vangi süüdistatuna väljapressimises, röövis, tapmisega ähvardamises ja veel mitmes raskes kuriteos. Toona oli tema perekonnanimi veel Meringo, hiljem vahetas ta selle välja Tammani vastu.

Postimehega kohtudes ütleb Tamman, et ei maksnud Batovskõile ja veel mõnele teisele mehele, kuna need ei nõustunud ootama ja kaebasid tööinspektsiooni. «Nad teadsid, et tehas ei olnud mulle maksnud, aga nad ei suutnud seda ära oodata. Oleks nad ilusti oodanud [saanuksid nad raha kätte].»

Tammani käekiri peegeldub Goodstaffi tegevuses. Eelmisel aastal ulatus ettevõtte müügitulu poole miljoni euroni, aga kvartalite kaupa näitas Tamman ettevõttes töötajaid nullist kuueni. Eelmise aasta augustis saadi maksuametilt ligi 73 000-eurone maksunõue, mis viitab, et maksude tasumata jätmine oli justkui osa äriplaanist. Sealt edasi läks ettevõtte käive langusse.

«Mul pannakse kohtutäiturite poolt arved kinni. Ma arvan, et firma jääb riiulile seisma,» ütles Tamman Postimehele septembris. Kolm kuud hiljem oligi Goodstaffi osalus üle kantud pankrotis taksofirmale OÜ Alantakso ning selle ainsaks juhatuse liikmeks määratud Lauri Hansberg. Hansberg on mees, kelle kätte säärases seisus ettevõtted tihti maanduvad.

Tööinspektsioon pole varem võõrtöölistelt laekuvate kaebuste üle eraldi arvet pidanud, selleks pole lihtsalt vajadust olnud. Tänavu selline arvepidamine avati – 11 kuuga laekus võõrtööjõuga seoses 157 avaldust. See on kuus protsenti kõigist avaldustest, kokku enam kui poole miljoni euro väärtuses.