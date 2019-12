Poola konsulaartöötajad mattuvad Euroopasse ihkavate ukrainlaste dokumentide alla

See nõks on populaarne proosalisel põhjusel: Kui Eesti D-viisaga tööle tulevatele välismaalastele tuleb siin maksta riigi keskmist palka ehk 1310 eurot kuus, siis «poolakatele» saab maksta sealset miinimumtasu 510 eurot kuus pluss maksuvaba päevaraha. Iga sellise võõrtöötaja pealt kaotab Eesti riik maksuraha üle 600 euro kuus.

Poola avas uksed Ukraina töölistele juba 2006. aastal, kui riigis hakkas oma tööjõudu nappima. «Sel ajal oli probleemiks põllumajandus. Just põllumajandusministeerium surus seda seadusemuudatust,» ütles professor Pawel Kaczmarczyk Varssavi Ülikooli majandusteaduskonnast. «Eesmärk oli meelitada töötajaid hooajalistele töödele. Algul sai loa 100 000 – 200 000 inimest aastas, aga kui algas Ida-Ukraina konflikt, kasvas see arv hüppeliselt.»

Viisataotluste arv kasvas igal aastal 200 000 võrra. Konsulaartöötajad uppusid paberitesse. Auditi järgi oli töötajatel ühe taotluse läbivaatamiseks aega kaks kuni neli minutit. Sellest piisas napilt, et kontrollida, kas kõik väljad on täidetud, aga mitte selleks, et uurida esitatud info paikapidavust. Poola välisministeerium markeeris viisapettusi küll võimaliku riskina, aga konsulaartöötajatele pettuste avastamiseks ühtegi koolitust läbi ei viidud. Väljastati soovitused, kuidas dokumente hinnata, aga neid soovitusi ei järgitud kordagi. Töötajatel polnud isegi ligipääsu vajalikesse andmebaasidesse, et esitatud andmeid kontrollida.