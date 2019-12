Blogi ⟩ Koalitsiooni katse pöörata apteegireform tagasi kukkus läbi

«Meie ees on seaduseelnõu, mida ei toeta siis minister, mida ei toeta õiguskantsler, mida ei toeta riigikontrolör, sest nende ettepanekul seda seadust hakatigi muutma. Mul on küsimus: miks selle seaduse muutmist alustati viimasel minutil ja miks lükati ta jõuluaega, siis Riigikogu läheb kolmeks nädalaks nagu puhkusele? Miks seda seaduse jõustumise tähtaega ei ole võimalik edasi lükata, nii et sa saad kevadel rahulikult arutada? Sest probleeme selles eelnõus ja selles seaduses on väga palju. Miks ei võiks see seadus pool aastat hiljem jõustuda, mis on see põhjendus?» küsis Tamm.

«Esiteks on see, et seaduses on sätestatud 1. aprilliks apteekidele nõuded ja need apteegid ei vasta seaduses sätestatud nõuetele, järelikult me peame sellele olukorrale kuidagi reageerima. Ei ole võimalik seda teemat kuhugi lükata. Minu arust on kahetsusväärne, et see meil eelmises koosseisus jäi vastu võtmata. Ja tõenäoliselt see, et kuigi hea kolleeg Hanno Pevkur küsis ja nii nagu me vaatame ka 2015. või 2014. aasta hääletusi, siis need on küsimused, kus need eelnõud ei ole koalitsiooni ja opositsiooni piire senini tundnud. Võib-olla oleks pidanud kasutama seda võimalust, et ka opositsiooniga läbi rääkida ja võib-olla oleks saanud see eelnõu tänasel kujul parem. Aga see on see eelnõu, mida me suutsime kokku leppida, ja seda ma teile tutvustan,» vastas Sibul.