Postimehe endist peatoimetajat Peeter Helmet kahtlustatakse lapse seksuaalses ahvatlemises

Politsei pidas Helme kinni eelmisel nädalal pärast seda, kui ta oli väidetavalt ahvatlenud interneti jututoas seksuaalselt alaealist isikut.

«Loll lugu ja ma tunnengi ennast täieliku lollakana. Vallalise inimese rõõmud. Ma rääkisin mingis jututoas juttu kellegagi ja see, kellega ma rääkisin, osutus kas alaealiseks või mõneks politseinikuks, kes seal niiöelda püüdis kedagi. Ma enda teada ei ole alaealist seksuaalselt ahvatlenud,» ütles Helme Postimehele.

Mida kujutab endast § 179 § 179. Lapseealise seksuaalne ahvatlemine Nooremale kui neljateistaastasele isikule pornograafilise teose või selle reproduktsiooni üleandmise, näitamise või muul viisil teadvalt kättesaadavaks tegemise või sellise isiku nähes suguühendusse astumise või muul viisil teadvalt tema seksuaalse ahvatlemise eest - karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Helme sõnul võib ta tõesti olla lollusega hakkama saanud, aga alaealise seksuaalse ahistamise paragrahvi järgi ta ennast süüdi ei tunnista.

«Uurijatele ütlesin kohe, et näete, mu telefon on siin, vaadake mu arvutit, tehke mis tahate, mul ei ole midagi varjata,» sõnas Helme.

Helme sõnul on uurijad talle mõista andnud, et juhtum läheb kohtusse. Millega asi lõpeb, ei tahtnud Helme prognoosida. «Selge on see, et ma tahan ise ka teada, mida see uurimine näitas,» lausus ta.

Helme rääkis, et jututuba «Armastuse saal» on üles ehitatud nii, et endale seal konto teinud inimene võib valida endale vestluses nimeks mida iganes. «Igal sisselogimisel saad sa valida endale täiesti uue nime. Ma ei ole kunagi eeldanud, et inimesed seal enda kohta tõtt räägivad. Pigem tundubki see jututuba koht, kus inimesed käivad seksijuttu ajamas. Kasutajal ei ole seda võimalik tõestada, kes seal keegi tegelikult on. Ka mitte selle põhjal, mida sa enda kohta räägid. Ehk mitte millegi põhjal,» ütles ta.

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallase sõnul võib prokuratuur kinnitada, et selline kriminaalasi on käimas, kuna Peeter Helme on kriminaalmenetlust juba ise ajakirjanduses kommenteerinud.

«Peeter Helme kuulati üle eelmisel nädalal ning ülekuulamise järgselt ta vabastati. Kuivõrd kellegi kahtlustamine kuriteos kuulub delikaatsete isikuandmete hulka ning kõigi asjaolude väljaselgitamine on alles käimas, ei pea prokuratuur kohaseks avaldada Helmele esitatud kahtlustuse sisu või tänaseks kogutud tõendeid,» ütles Kallas.

Ta lisas, et prokuratuur on valmis andma avalikkusele selgitusi siis, kui kõik vajalikud toimingud on läbi viidud.