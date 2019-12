Priit Sibul: 50 riigikogu liiget otsustas, et eksperiment apteegiturul peaks jätkuma

«Täna otsustas 50 Riigikogu liiget, et neli aastat kestnud eksperiment apteegiturul peab jätkuma,» kirjutas Priit Sibul sotsiaalmeedias. Tema sõnul seab see otsus ohtu ravimite kättesaadavuse Valgas, Otepääl, Tõrvas, Loksal, Kadrinas, Haljalas, Võsul, Hiiumaal ja paljudes teistes kohtades üle Eesti.

«Sotsidest saan ma aru – nemad on olnud algusest peale seisukohal, et reformiga peab kinnisilmi edasi minema. Seda vaatamata asjaolule, et 4,5 aastat pärast apteegireformi oleme me olukorras kus 60% apteekidest ei vasta seaduses ette nähtud nõuetele,» mainis Sibul, miks Sotsiaaldemokraatlik Erakond ei hääletanud poolt.

Priit Sibulale on arusaamatu reformierakondlaste otsus, kes tegid oma varasemates seisukohtades kannapöörde. «Kui 2018. aasta oktoobris rääkis Hanno Pevkur riigikogus, et tänase reformiga jätkates võivad mõnes Eesti maakonnas panna uksed kinni pooled apteegid siis täna otsustasid reformierakondlased, et sellest ei ole midagi,» ütles ta.