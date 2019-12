Veeteede amet leidis sel aastal Eesti vetest kümme laevavrakki

Veeteede Ameti hüdrograafiaosakonna juhataja Peeter Väling ütles, et sellel aastal leitud vrakkidest ilmselt kõige põnevam oli Hiiumaa lähedal 1941. aasta juulis saksa torpeedoga põhja lastud Nõukogude allveelaev M94. Vrakke leiti ka Soome ja Riia lahest ning Hiiumaa lähedalt, need tunduvad olevat vanad lagunenud puulaevad. Kokku on veeteede ameti andmebaasis praegu 564 vrakki.