Uuel aastal muutuavad PPA Tallinna teeninduste tööajad

«Kuna dokumenditaotlejate hulk on vähenenud ja töö normaliseerunud, lähevad teenindused tagasi oma tavapärase töörežiimi juurde,» rääkis PPA identiteedi ja staatuste büroo peaspetsialist Merlin Mängel.

Dokumentide vahetamine toimub Eestis tsüklitena ja dokumenditaotluste arv oli kõige suurem 2018. ja 2019. aastal, näiteks selle aasta esimese 11 kuuga esitati PPA-le 318 000 isikut tõendavate dokumentide taotlust. Suurte koormuste tõttu pikendati eelmise aasta septembris PPA Tammsaare ja Pinna teeninduste lahtiolekuaega esmaspäevast neljapäevani kahe tunni võrra – kuni kella 19-ni. Alates 2. jaanuarist on mõlemad Tallinna teenindused avatud tavapäraselt esmaspäevast reedeni kell 9-17.

«Klientide teenindamise koormus on suurem päeva esimeses pooles. Kuigi meie eesmärgiks on teenindada efektiivselt igal viisil meie poole pöörduvaid kliente, on kõige inimeste jaoks kõige kiirem ja mugavam esitada dokumenditaotlus juba aegsasti enne dokumendi kehtivuse lõppu iseteeninduse kaudu ja külastada teenindust eelnevalt aega ette broneerides,» ütles Mängel.