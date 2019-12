Aasta eurooplane 2019 on professor Andres Metspalu

Euroopa Liikumine on auhinda välja andnud alates 2005. aastast ning sellega tunnustatakse eestlasi, kes on andnud väärika panuse Eesti ja Euroopa suhete kujundamisse, toetanud kodanikuühiskonna arengut ning aidanud suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust Euroopast. Aunimetuse saajate seas on olnud nii poliitikuid, kultuuritegelasi kui ka kodanikuühiskonna eestvedajaid.

Sel aastal läks tiitel tuntud Eesti geeniteadlasele Andres Metspalule tema töö eest Eesti ja Euroopa teaduse edendamisel. Aunimetuse vastuvõtmisel ütles professor Metspalu: «Mul on suur au see tiitel vastu võtta. Teadlasena olen alati soovinud aidata mõista ja mõtestada küsimusi, mis inimkonna ees seisavad. Hea teaduse alus on avatus ja mõttevabadus ning just need on väärtused, mille eest Euroopa seisab. Viimased 15 aastat Euroopa Liidus on olnud Eesti teaduse jaoks erakordselt viljakad ning mul on hea meel, et olen saanud sellele mitmel viisil kaasa aidata.»