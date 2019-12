«Tõde ja õigus» võitis rahvusvahelise pressiakadeemia filmiauhinna

Rahvusvaheline pressiakadeemia on üks suuremaid meelelahutusajakirjanike ühendusi, millel on liikmeid kõikjal maailmas. Auhind keskendub peamiselt Ameerika Ühendriikides toodetud mängufilmidele, eraldi kategooria on rahvusvahelistele mängufilmidele, teatas Allfilm ööl vastu reedet pressiteates.