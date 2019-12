Venno Loosaar sai süüdistuse alaealise seksuaalses väärkohtlemises

Süüdistuse järgi pani Venno Loosaar (51) toime ühe kuriteoepisoodi, mis seisnes selles, et ta hõõrus nooremat kui 10-aastast tüdrukut läbi riiete suguelundite piirkonnast, samuti leiti tema valdusest 19 fotot ja neli videot lapspornoga, ütles prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas BNS-ile.

Ringkonnaprokurör Arika Almann selgitas, et Loosaarele ette heidetav tegu on toime pandud mitmeid aastaid tagasi ning jõudis õiguskaitseasutusteni alles nüüd, sest teo toimepanemise ajal ei saanud kannatanu noore ea tõttu aru sellest, mis temaga toimus.

«Igasugust infot laste väärkohtlemise kohta kontrollitakse täie tõsidusega ning kui ilmnevad tõendid võimaliku kuriteo toimepanemise kohta, saadab prokuratuur kriminaalasja kohtusse arutamiseks. Mida varem politseid teavitada, seda kiiremini on võimalik reageerida kuid ka aastate taguste sündmuste kohta infot saades, anname endast kõik, et asjaolud välja selgitada,» lisas prokurör Almann.

Eelnevale lisaks leiti läbiotsimiste käigus Loosaare kodust ka sileraudne püss, mille omamiseks tal puudus luba ning ka selle eest on esitatud talle süüdistus.

Venno Loosaar on eesti näitleja, saatejuht, telestsenarist ja -lavastaja. Alates 2006. aastast on ta Eesti Nuku- ja Noorsooteatri näitleja. Ta on lõpetanud 1992. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi näitejuhtimise eriala. Loosaar sai tuntuks 90ndatel Otto-Triinu hittrolliga.