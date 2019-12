Prokuratuur: Narvas tehti otsuseid kohaliku «valitseja» diktaadi järgi

Kriminaalmenetluses selgitati välja, et isiklikest huvidest hääletamisel lähtus viis volikogu liiget, muu hulgas täitsid nad Aleksei Voronovi korraldusi, millega rikkusid toimingupiirangut. Arvestades nende süü suurust ja arusaamist oma teo keelatusest, lõpetati Jelena Pahhomova, Jelizaveta Tšertova, Tatjana Stolfati, Larissa Olenina ja Ilja Fjodorovi suhtes menetlus oportuniteediga. Neile määrati kohustus hüvitada menetlusega kaasnenud kulud ja tasuda riigituludesse kindel summa – vastavalt igaühe teole on selleks 540 kuni 5000 eurot.

Viru ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokuröri Olga Dorogani sõnul lõpetati Sergei Lvovi ja Aleksei Mägi suhtes menetlus, kuna nende suhtes ei leidnud tõendamist, et nad oleksid kuriteo toime pannud.

«Demokraatlikus ühiskonnas on igaühel õigus eeldada, et saadikud omavalitsusorganites seisavad meie kõigi huvide eest, ei teeni kellegi erahuve ega tee onupojapoliitikat. Selle vältimiseks on sätestatud toimingupiirangud ja kriminaalvastutus nende rikkumiste eest. Seega pole tegu pelgalt formaalsusega. Töötades omavalitsuses pead lähtuma eelkõige linna huvidest, mitte enda või kellegi teise erahuvidest,» selgitas Dorogan.