Ministeeriumi altkäemaksuafääri pisikaristused pöörati oluliselt karmimaks

Septembris kirjutas Postimees , et Harju maakohtu otsuse järgi oli Dsissile mõistetud rahaline karistus kümme korda väiksem, kui väidetav altkäemaks – esimeses kohtuastmes ei pidanud süüdistus lõviosas vett ning kohtuasi päädis enamjaolt õigeksmõistvate otsustega.

Nüüd lajataski teise astme kohus väidetavatele korruptantidele esialgsest märksa tõsisemate karistustega, mõistes süüdistatavad täies ulatuses kõikides episoodides süüdi. Ringkonnakohus leidis vastupidiselt maakohtule, et Dsissi kõik kuriteod on tõendatud ning need viidi läbi ettekavatsetult.