Eesti ei plaani lähiaastatel digimaksu kehtestada

«Selle valitsuse koalitsioonileppes on kirjas, et me uusi makse ei tee. Ehk kui me räägime digimaksust, siis üks teema on see, kas seda saab teha või ei saa, teine teema aga see, kas me seda tahame teha või ei taha. Ja vastus on see, et vähemalt kaks erakonda selles valitsuses on sellised, kes uusi makse ei taha,» rääkis Helme usutluses ERR-ile.