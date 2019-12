Fotod: Briti peaminister Boris Johnson külastas Tapa sõjaväelinnakut

«Ühendkuningriik peab pärast lahkumist saama väga eriliseks EL-i partneriks, lähedaseks liitlaseks ja selle nimel me ka kõik pingutame. Soovime võimalikult lähedasi suhteid kõigis valdkondades, eriti välis-, kaitse-, julgeolekupoliitikas ning majanduses ja hariduses,» ütles peaminister Jüri Ratas.

Ratas rõhutas eriti just kaitsekoostöö tähtsust Eesti ja Ühendkuningriigi suhetes. «Hindame kõrgelt Ühendkuningriigi panust Läänemere regioonis kogu NATO julgeoleku tagamisel. Brittide sõjaline toetus ulatub Vabadussõja aegadesse ja ka sel suvel olid nende üksused Eestis esindatud nii maal, õhus kui merel.»

Jüri Ratas tuletas meelde, et alles hiljuti võõrustas London NATO liidrite kohtumist, kus liitlased näitasid üles ühtsust ja solidaarsust.

Lisaks rääkisid peaministrid digi- ja küberkoostööst. «Näeme siin veel kasutamata võimalusi ning soovime seda koostööd edasi arendada. Kutsusin peaminister Johnsonit ka järgmise aasta sügisel toimuvale digitippkohtumisele ja sellele eelnevale Põhjamaade, Balti riikide ja Iirimaa ametikaaslastega kohtumisele, et ühiselt arutada koostööd e-tervise ja Euroopa tervise andmehalduse lahenduste leidmiseks,» ütles Ratas.

Peaminister Ratas rääkis oma ametikaaslase Johnsoniga veel Brexiti järgsest hariduskoostööst. «Ühendkuningriik on meie tudengite jaoks väga populaarne sihtkoht ning on oluline, et õppurite olukord pärast Brexiti ei halveneks.» Valitsusjuhid rääkisid ka kliimamuutustest ja järgmise aasta ÜRO kliimakonverentsist Glasgows.