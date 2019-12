Vilnius, Riia või Tallinn - kellel on tänavu uhkeim jõulukuusk?

Kui Läti kuulutab igal aastal ikka ja jälle, et just nende riigist sai alguse ehitud kuuse traditsioon, siis Tallinn rõhutab kuuske ümbritsevat jõuluturgu ning selle eelmisel aastal antud Euroopa parima jõuluturu tiitlit.

Leedukatel on aga oma erilise kuuse tutvustamiseks jutustada terve legend. Nende pealinna Vilniuse jõulupuu on 27 meetri kõrgune ja kuusk ise on metallkonstruktsioonist, millel on ca 6000 haru. Elanikud kutsuvad kuuske jätkusuutlikuks, sest puud ei pea igal aastal välja vahetama. Harud täidetakse kuuseokstega, mida metsamehed on hariliku metsakorrastuse käigus välja toonud. Tänavu kujutab Vilniuse kuusk 14.-15. sajandi malemängukuningannat, mille arheoloogid 2007. aastal üles kaevasid.