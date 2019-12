Amet keeldus Linnamäe paisu muinsuskaitse alt välja võtmast

Jägala Kalateed MTÜ on toetanud Jägala jõe avamist lõheliste kudemisalaks ning sellega seoses olnud vastu elektritootmise jätkamisele Linnamäe paisul, vahendas ERRi uudisteportaal .

«Tegemist on on silmapaistva, mastaapse ja kõrgel professionaalsel tasemel kavandatud insenertehnilise rajatisega. Linnamäe pais on suurim ja silmapaistvaim enne II maailmasõda ehitatud pais Eestis,» märkis ameti kaitsekorralduse peaspetsialist Kersti Siim vastuses MTÜ-le.