Kadri Hinrikus: tänane eesti laps on jõuluõhtul õnnelik

«Probleeme on ju olnud igal ajal. On praegu. On olnud ju hoopis keerulised ajad – sõja-aastad, pärast-sõja-aastad. Aga seda, et nüüd me saame öelda, et vaat siis olid lapsed õnnelikud ja mingil kümnendil ei ole lapsed olnud õnnelikud, siis ma arvan et niimoodi me ei saa lähenda vist asjale,» rääkis lastekirjanik Kadri Hinrikus jõulude eelses raadio Kuku saates «Neeme Raud. Siin.» Peaasi on tema sõnul siiski vanemate armastus ja kodu soojus.