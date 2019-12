Mustamäel avati uisupark

«Uisupark tegutseb Vilde tee 69 vähemalt kolm aastat. Ja tuleval aastal avame selle juba 1. detsembril – nii et mustamäelastel ja miks mitte ka naaberlinnaosade uisutamishuvilistel on edaspidi lausa neli kuud aega jäärõõme nautida, kuni märtsi lõpuni. Varasematel aastatel tegime talveks uisuväljaku Männi pargi jalgpalliplatsile. On suurepärane, et nüüd on Mustamäelgi ilmastikukindel uisupark. Kutsun kõiki mustamäelasi, nii noori kui vanu, seda võimalust kasutama,» rääkis Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats