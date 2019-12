Oleviste hoolekanne ootab kodutute ja vähekindlustatud inimeste jõulupuule toiduannetusi

Oleviste koguduse vanempastori Siim Teekeli sõnul on algselt kodututele inimestele mõeldud jõulupuust saanud oodatud üritus paljudele puuduses elavatele inimestele. «Meie piiri ei tõmba, kust algab kellegi jaoks puudus. Kas sellest, kui inimesel pole oma kodu, ta on üksik pensionär või mingil põhjusel elu hammasrataste vahele jäänud. Kiriku ülesanne on jagada vaimulikku sõnumit kõigile. Antud üritusel näeme juba aga aastaid, et paljud tulevad Oleviste jõulupuule vaid toidu pärast. On ilmne, et puuduse kannatajate puhul peabki väga tähtis osa kuuluma toidu jagamisele ja nii olemegi jumalasõna ja kontserdi kõrval suurt rõhku pannud jõululõunale ja toidu jagamisele,» rääkis Teekel.

«Koduta ja toimetulekuraskustes inimesed on tänulikud kõige eest, mida neile järgmisteks päevadeks teele kaasa pakitakse – neile kulub see külmal talveilmal hädasti ära,» ütles palju aastaid Oleviste Hoolekannet juhtinud Riina Solman. «Oodatud on kõik toiduannetused: koogid, kringlid, pirukad, võileivad, puuviljad, kommid, küpsised. Ära võib tuua ka selle toidukraami, mis kodudes jõulupidustustest üle jääb,» lisas ta.

Oleviste Hoolekanne valmistab jõulurõõmu koduta ja vähekindlustatud inimestele juba 19 aastat. Sooja toitu pakub Swissotel, kringli ja saiakeste eest hoolitseb Eesti Keskkonnateenused ning õla on lubanud alla panna Loiri Pagar, maiustusi toob magusatootja Kalev, samuti on alati aidanud kohvilauda katta abivalmis inimesed, kes on toonud küpsetisi ja võileibu.

«Kirikusse võib tuua ka riideannetusi. Palume silmas pidada, et kodutud vajavad selliseid riideid ja jalanõusid, millega külma ilmaga tänavatel viibida. Soojad sallid, mütsid, sokid, kindad, saapad, dressid, teksad, kampsunid on teretulnud ja need võetakse tänuga kaasa,» ütles Solman.

Kontsert-jumalateenistusele tuleb juba 19. aastat lauluga rõõmustama ürituse patroon Reet Linna; sõdurikodu juhataja Reet Kaljula juhendamisel esinevad jõulumuusikaga ajateenijad kaitseväest. Kuulda saab ka Laikrete perebändi ja Oleviste koguduse liiget Tuuli Heeney’t.

Oleviste kogudus võtab toiduannetusi ja ka riideannetusi vastu igapäevaselt, võimalus ette helistada koguduse telefonil 6412241 või kirjutada aadressil oleviste@oleviste.ee.