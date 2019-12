Vene suursaatkond taunib Sputniku tegutsemise piiramist Eestis

Saatkond leiab, et Sputniku kuulutamine propagandaagentuuriks ja selle süüdistamine infooperatsioonides pole kuidagi põhjendatud.

«Olukord seoses Sputniku tegevuse piiramisega ja sõnavabaduse rikkumisega Eestis on tekitanud tugeva rahvusvahelise resonanssi. Nagu teada, siis Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE) meediavabaduse volinik Harlem Désir on kinnitanud, et Euroopa Liit ei ole infoagentuurile Sputnik kehtestanud mitte mingisuguseid sanktsioone,» märkis saatkond.