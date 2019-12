Päästeamet soovitab vanaemadel süüa tehes mitte lobiseda

Tänavu on toidukõrbemise tõttu viga saanud üle kümne inimese, kellest 12 olid vanuses 41 kuni 70 aastat. Päästeamet palub vanematele meelde tuletada, et pliidil kõrbev toit võib süüdata ka pliidi ümbruses olevad pinnad ja esemed, kui need on piisavalt lähedal.