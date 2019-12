Reinsalu vastas Moskva ähvardusele: Eesti ei allu ühegi välisriigi survele

Venemaa Föderatsiooninõukogu spiiker Valentina Matvijenko ähvardas neljapäeval, et Moskva vastab karmide meetmetega, kui Eesti ei lõpeta Vene meediaettevõtte Sputnik suhtes rakendatud sanktsioone.

Välisminister Urmas Reinsalu kirjutas neljapäeval Facebooki postituses, et «Eesti Vabariik ei allu ühegi välisriigi survele küsimuses, mis puudutab erapooletut seaduste kohaldamist Eesti Vabariigi territooriumil».

Reinsalu märkis, et Sputniku küsimuses rakendavad Eesti ametiasutused vastavalt Eesti õiguskorrale Euroopa Liidu sanktsioonipoliitikat, mis on muuhulgas kehtestatud rea Venemaa kodanike suhtes, kes on toetanud agressiooni Ukraina vastu, sellest johtuvalt ka sanktsioonide puutumus Sputnikusse.