Mida vaikus õpetab?

Vaikus on kõige vundament. Mina kuulun vaikuse parteisse, seal on meid väike ring lähedasi sõpru. Mida saaksid muusikud teha, kui kõigepealt ei oleks vaikust?

Vaikuse stress on samuti olemas, see on sama ohtlik kui mürastress. On inimesi, kes ei talu vaikust üldse, neil hakkab halb. Vaikusel on oma mõõt.

Ja ma taha ikkagi elusat vaikust, mitte hauavaikust. Kui minna maa alla kaevandusse, siis kuuled surnud vaikust.

Elus vaikusel on oma ruum. See muutub ilmas. Vaikuse äratab tuul, see on väga huvitav ja rikastav. Võin kuulda kõrge metsa vaikust, mis on nagu katedraal su kohal.

Nii palju küsitakse inimeste käest, mis on tema jaoks püha. Ma pole niisugune, kes kallistab puid, aga ma tunnen ja järgin looduse seadusi. Aga on olemas veel üks võim, mis valitseb kõigi nende üle – ütle selle kohta jumal või suur vaim. Minu kirik on mets.

Fredist Jüssist valmib film Kaader Jaan Tootseni dokumentaalfilmist «Fred Jüssi. Olemise ilu», mis jõuab vaatajani 2020. aasta jaanuaris. Foto: jaan tootsen Fred Jüssi elutöö on külvanud loodusearmastuse seemneid paljudesse inimestesse. Kuidas hoida elus tema erilist märkamise, mõistmise ja mõtestamise võimet? Film on selleks imeline vahend. «Ega mina ei ole mingisugune valgus,» räägib Fred ise. «Olen vahendaja või aken – hoia vaid oma klaas puhas. Ega mina pole tahtnud filmi teha. Aga Jaan ütles: seal ei ole midagi, lihtsalt istud tule juures, räägid midagi... Viis aastat tegime seda filmi!» Film on meditatiivne rännak koos armastatud loodusemehega, täis lummavaid Eestimaa maastikke ja hingeminevaid mõtteid. Kõik see ilu voolab vaatajasse Fredi erilise hääle, rahu ja tunnetuse kaudu. Väga eriline film ja rikastav vaatamine, mis õpetab aega maha võtma ning tähendusega asju argimüra seest üles leidma. Jaan Tootseni film «Fred Jüssi. Olemise ilu» jõuab kinodesse 15. jaanuaril 2020.