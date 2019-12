Fotod ja video ⟩ Oleviste kirikus peeti vähekindlustatud inimeste jõulupuud

Oleviste koguduse vanempastori Siim Teekeli sõnul on kodututele mõeldud jõulupuust saanud oodatud üritus paljudele puuduses elavatele inimestele. «Meie piiri ei tõmba, kust algab kellegi jaoks puudus. Kas sellest, kui inimesel pole oma kodu, ta on üksik pensionär või mingil põhjusel elu hammasrataste vahele jäänud. Kiriku ülesanne on jagada vaimulikku sõnumit kõigile,» rääkis Teekel.