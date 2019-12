Rahapesu andmebüroo: sanktsioonid Rossija Segodnjale ei ole üllatus

«Meie eesmärk on täitsa Eesti seadust ja Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioone. Ja see tähendab seda, et kui Rossija Segodnjal, kelle üle teostab kontrolli Dmitri Kisseljov, kelle suhtes on kehtestatud sanktsioonid, on Eestis varasid, siis need tuleb külmutada ja talle ei tohi teha kättesaadavaks rahalisi vahendeid, ega majandusressursse, ehk osutada teenuseid, mis võimaldaks Rossija Segodnial äri teha. See keeld kehtib Eesti puhul inimestele, kes tegutsevad Eesti territooriumil,» ütles Reimand.