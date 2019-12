Galerii: Narva maanteel sõitis 67 inimesega reisibuss kraavi, üheksa inimest viidi haiglasse

«Lapse ema ütles kohe, et tahaks haiglasse minna, aga olin just häirekeskusega rääkinud ja öeldi, et 5-10 minuti pärast peaks kiirabi jõudma. Ilmselt oli tal peapõrutus, sest ta hoidis peast kinni ja kurtis valu. Laps oli šokis, aga tundus, et vähemalt väliseid vigastusi tal polnud,» meenutas ta. Naise sõnul oli bussis olnud ka teisi lapsi, kuid nemad olid juba suuremad.

«Erinevad juhtumid bussidega on viimastel päevadel pildis olnud – Narvas kinnipeetud joobes bussijuht ja Leedus avarii teinud buss, kus tänu juhi oskuslikule käitumisele pääseti hullemast. Vaatamata sellele, et tänase õnnetuste põhjused on erinevad, saab reisija alati ise enda turvalisuse nimel palju ära teha. Kohe sõidu alguses tuleb bussi istudes kinnitada turvavöö. Bussijuhil oli turvavöö kinnitatud, missugusel määral oli see ka reisijate seas kasutusel, on väljaselgitamisel,» sõnas Põhja prefektuuri operatiivjuht Ivo Utsar.