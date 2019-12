Kaitsja viib Pae tänava pommimehe vabastamata jätmise inimõiguste kohtusse

Ringmaa kaitsja Raiko Paasi taotles tema vangistusest vabastamist tema parandamatu haiguse tõttu. Prokuratuur oli vabastamisele vastu, kuna leidis, et ka vanglas võib talle vajalikku ravi osutada. Kohus nõustus prokuratuuriga, et Ringmaale on tagatud arstiabi ka vanglas.