Kuressaare sai tänavu valvekaamerad

«Politseile sai need antud uue andmekaitse määruse valguses, et las järelevalve ja jälitustegevusega tegelevad need, kellel selleks seaduslik alus on. Valla kaableid mööda pilt jookseb, aga meil ligipääsu sellele ei ole,» selgitas Saaremaa valla IT-teenistuse juht Anu Tanila.

Saaremaa politseijuht Rainer Antsaar kinnitas, et kaamerate salvestustest on juba abi olnud.

«Meie lähtume ikkagi põhimõttest, et need on abiks süütegude tuvastamisel. Olgu need siis erinevad vandaalitsemised või kesklinnas nädalalõppudel toimuvad kaklused. Igal juhul, menetlus on oluliselt kiirem,» rääkis Antsaar.