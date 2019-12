Teed on täna öösel niisked ja libedad

Suuremad teed on pärastlõunal ja õhtupoolikul niisked ja märjad, ning mitmel pool sajab vähest vihma, teatas maanteeamet BNS-ile. Sadu võib jätkuda varahommikuni. Kuigi õhutemperatuur kõigub Ilmateenisutse prognoosi kohaselt 0 ja viie soojakraadi vahel, on oluline meeles pidada, et ootamatu külmakraad võib niiskele teele tuua kiilasjää. Suurim libeduseoht täna öösel on Põhja-Eestis