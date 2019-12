Euroopa küsimuste uus asekantsler on Märt Volmer

«Euroopas on Eesti kõige intensiivsemad välissuhted, enamik meie sõpru ja liitlasi ning lõviosa kaubandussuhteid. Seda tuleb hoida ja edasi arendada,» ütles Volmer ja lisas, et ka suurem osa meie saatkondadest on samuti Euroopas. «Euroopa Liit on väga suur osa meie igapäevasest elust, Eesti huvides on anda oma panus Euroopa ühtsuse hoidmiseks ning koostöö ja sidususe suurendamiseks,» märkis ta.