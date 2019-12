Riik pikendas jahieeskirja muudatusega metskitsejahti

See on vajalik, et välitida metskitsede arvukuse kiirest kasvust tingitud metsakahjustusi. Metskitsejahi pikendamise ettepaneku on teinud oma küttimissoovitustes Keskkonnaagentuuri ulukiseire osakond ja Eesti Jahimeeste Seltsis toimunud jahimeeste, metsaomanike, põllumeeste, Keskkonnaagentuuri ja keskkonnaministeeriumi esindajate ümarlaud.