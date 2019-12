Tanel Padar: presidendi soojendusesineja olla on lahe!

«Ma ei ole muidu suur aastavahetusel esinemise fänn, aga kuna mööduv aasta on minu jaoks isiklikus plaanis olnud väga eriline, tuleb 2019. aasta ära saata eriti vägevalt. Ja mis siin salata – päris lahe on olla presidendi soojendusesinejaks suurima auditooriumiga aastavahetuspeol,» kommenteeris Tanel Padar.

«Aastavahetuspeo korraldajatena tajume suurt vastutust turvalisuse eest Vabaduse väljakul. Nagu varasematel aastatel, nii on ka tänavu piirkond tõkestatud sõidukitele, korda aitavad tagada politsei ja turvatöötajad, kohal on kiirabibrigaad. Peoalale ei pääse oma joogipudelite ja pürotehnikaga. Ennekõike on aastavahetuspidu rõõmus sündmus, kuhu on oodatud nii vanad, noored kui ka lapsed,» ütles Kesklinna vanem Vladimir Svet.