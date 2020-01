Peeter Allik annetas enne surma muuseumile üle 200 oma teose

Tartu Postimees kirjutas 31. detsembril, et Alliku suure pildiga käib kaasas omamoodi lugu. 2000. aastal viis Allik maali president Lennart Meri ja kunstnik Olev Subbi korraldatud näitusele Tallinna kunstihoones. «Tallinnas pandi see välja, ehkki, nagu kunstnik on öelnud, kuhugi nurga taha, ent edasi Pariisi seda ei viidud,» rääkis hiljuti Tartu Postimehele muuseumi peavarahoidja Mare Joonsalu. «Allik on arvanud, et küllap oli pilt liialt kole ja šokeeriv.»