Luminori fondijuht näeb pensionireformis ka head

«Otseselt fondide tootlusele see [valitsuse kriitika teise samba tootlikkuse suunal - toim.] muidugi mõju ei ole avaldanud. Mõju avaldab see eelkõige suurenenud tähelepanu kaudu. Avalikkusele ja samuti ka investoritele, et millist fondi valida pensioni kogumiseks. See debatt on iseenesest olnud hea tähelepanu. Teadlikkus on tõusnud pensionisüsteemi ja fondide suhtes tervikuna,» nentis Luminori fondijuht.

Vahur Madisson ei nõustu väidetega, nagu oleks siiani raha teises sambas «põlenud». «Raha kindlasti ei põle ja ei ole kunagi põlenud,» kommenteeris ekspert ja lisas, et pikaajalises plaanis on reaaltootlus olnud fondidel positiivne. «See tähendab, et inflatsiooniga on sammu peetud.»

Muidugi oleksid võinud tootlused olla paremad. «Tänane tõdemus on see, et tagasi vaadates on piirangud ehk liiga karmid olnud, mis ei ole võimaldanud ka head tootlust aktsiaturgudelt saada. Aga tänaseks on see viga parandatud ja eeldused on head, et tulevad ka paremad tulemused,» on Luminori pensionifondijuht positiivne.

Väga kriitiline ei ole Vahur Madisson ka pensionireformi suhtes. «Ühelt poolt toob see reform kaasa mitmeid positiivseid muudatusi. Suureneb näiteks valikuvabadus just fondide valiku osas ja loomulikult investeerimisvõimaluste osas,» selgitas Madisson ja lisas, et negatiivse poole pealt on tulevikus võimalus teisest sambast väljuda ning see avaldab negatiivset mõju inimeste pikaajalisele pensioni kogumisele.