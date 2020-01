Vormsi vald ei ole rahul praeguse parvlaevaliiklusega

Kehtiva lepingu järgi teenindab liini üks meeskond, kelle graafik on piiratud töötundide tõttu jäik. Vormsi vallavanem Ene Sarap lisas, et mõned autod jäävad viimaselt reisilt Rohukülla maha ja muid võimalusi pole: «See lisareis jääb tegemata lihtsalt seetõttu, et meeskonna töötunnid on täis,» kommenteeris vallavanem ERR uudistetoimetusele. Vald sooviks, et Vormsi elanikud pääseksid sarnaselt Kihnu ja Ruhnu saartele praamile eelisjärjekorras.