Rahandusministeerium on viimastel aastatel keskmist palka alaprognoosinud

«Palgaprognoos on mitu aastat olnud rahandusministeeriumi jaoks väga problemaatiline. Meid on süüdistatud keskmise palga alaprognoosimises, mistõttu on mõningad töötajate rühmad, näiteks õpetajad, jäänud põhjendamatult väikese palgatõusuga. Põhjuseks on see, et mõningates asutustes võetakse palgaläbirääkimistel aluseks ka rahandusministeeriumi prognoos,» selgitas rahandusministeeriumi analüütik Madis Aben.

Rahandusministeeriumi keskmise töötasu alaprognoosimise põhjus seisvat selles, et üldiselt ei nähta ette tasakaalustamatuste jätkumist. Täna on see Eestis tasakaalust väljas. «Hinnatakse seda, kus oleme praegu ja milline võiks olla tasakaalukoht. Antud juhul näiteks palgakulu suhe ettevõtte või kogu majanduse tasemel. Kui see suhe on läinud mingi aja jooksul tasakaalust välja, siis me eeldame, et see tasakaal millalgi taastub. Samas see tasakaalustamatus on õige mitmeid aastaid süvenenud,» põhjendas rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Madis Aben.