Jüri Luik: eks me seisame muidugi oma liitlaste kõrval

Praeguses olukorras on USA välisministeerium soovitanud inimestel tungivalt pingerohkest piirkonnast lahkuda ja endine CIA juht Mike Morell usub, et suure tõenäosusega saab lähipäevil äreva olukorra keskmes surma ameerika tavakodanikke.

Kohapeal on ka Eesti väed, mistõttu Luige sõnul on oluline olukorda erilise tähelepanuga jälgida. ÜRO julgeolekunõukogu uue liikmena on olukord ministri sõnul Eestile uueks kogemuseks: «Eestile on see esimene niisugune kondiproov, kindlasti väga keerulises küsimuses. Kuhu seal jõutakse ja mida seal hääletatakse, ja kas seal üldse hääletatakse, seda on praegu väga raske ennustada.»