Välisministeerium toetab 50 000 euroga Austraaliat

«Eesti on solidaarne Austraalia riigi ja rahvaga, kes kannatab ulatuslike maastikupõlengute all. Eesti välisministeerium toetab 50 000 euroga Austraalia Punase Risti katastroofiohvrite abistamise tegevusi,» ütles välisminister Urmas Reinsalu. Välisministeerium on pöördunud ka Austraalia ametiasutuste poole, et pakkuda võimalikku täiendavat abi ja väljendada oma poolehoidu.