Venemaa uus raketisüsteem võib viia uue võidurelvastumiseni

Praegune tehnoloogia ei võimalda kaitset sellise relva vastu.

Erukindral Ants Laaneots selgitas «Aktuaalsele kaamerale», et need raketid on võimelised ka manööverdama.

«Venelased on kindlad, et tabada neid on väga raske,» märkis Laaneots.

Süsteemi on katsetatud tulistades Venemaa Euroopa osast Kamtšatkale, nagu teatati Vene pressile. Avangard süsteemi küsitavus on lõhkepeade juhtimine, nentis Laaneots.

«Sellel kuumeneb korpus venelaste endi testide järgi 1500-2000 kraadi kuumuseni. See paneb kohe mõtlema, kas need härrased suudavad niivõrd kõrgelt ülesköetud laevakorpusega mingisugust sidet pidada. Siin on väga suured küsimärgid,» rääkis erukindral.

Reservkolonel Leo Kunnas ütles, et viga oleks siiski eeldada, et Avangard ei tööta.