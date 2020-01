Austraalias viibivad eestlased pole põlengu tõttu riigilt abi palunud

Austraalias on suhteliselt suur eestlaste kogukond, sest Eesti välisministeerium annab igal aastal välja ligi 1500 Austraalia tööviisat. Näiteks 2018. aasta 1. juulist kuni eelmise aasta 15. septembrini väljastati 1689 tööviisat.

Lisaks veel puhkeviisad. Suur osa tööviisaga eestlasi töötab Austraalias farmis, aga on näiteks ka klienditeenindajaid.

Seoses maastikupõlengute kiire levikuga on Lõuna-Austraalias välja kuulutatud kõrgeim ohutase, mis kehtib peamiselt Uus-Lõuna-Walesi, Queenslandi, Victoria ja Tasmaania osariigis, kus elanikele on antud korraldus evakueeruda. Tugevate tuulte tõttu kannatavad põlengusuitsu all ka suurlinn Sydney ja pealinn Canberra.