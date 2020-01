Kokaiini müük on märkimisväärselt tõusnud

Europoli andmetel pole maailmas kunagi nii palju kokaistandusi olnud kui praegu. Seetõttu on seni niiöelda rikaste narkootikumina tuntud mõnuaine viimaks saanud taskukohaseks ka Eestis.

Keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegude büroo talituse juht Ago Leis ütles, et Euroopa trendid on ka Eesti trendid. «See mõju tuleb teatud viivitusega, kuid vaadates viimast Europoli narkoainete raportit, siis marihuaana ja kokaiini äravõetud koguste arv on tõusuteel,» ütles Leis.

Kokaiinihind Eesti tänavatel on jäänud suuresti samaks, kuid uimasti on kordi kangem. «Viimastel aastatel ära võetud kokaiinikogused on olnud väga puhtad, üle 90-protsendilise sisaldusega ning me oleme täheldanud ka, et tarvitajate osas on arv natukene tõusuteel,» märkis Leis.

Kui varem peeti kokaiini jõukate inimeste uimastiks, siis nüüd levib see Leisi sõnul ka tavalistel pidudel, festivalidel või baarides.