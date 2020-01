Idapiir ägab turistide invasiooni all: inimesed ööbivad ootejärjekordades, üks venemaalane sattus haiglasse

Et sõita Eestist välja Narva kaudu, peab juht registreeruma e-järjekorda portaalis eestipiir.ee ja saabuma ootetsooni, mida haldab munitsipaalettevõte Transservis-N. Ettevõtte juhi Vladimir Mižui sõnul on autode hulk, mis läbib ootetsooni, tänavu suurem kui tavaliselt uusaasta ja jõulupühade ajal. Põhjus on selles, et ELi kodanikud tohivad e-viisa alusel Peterburi sõita just Narva ja Ivangorodi kaudu. Seepärast sõidavad Narva kaudu mitte ainult Eesti turistid, aga ka Lätist, Leedust ja paljudest teistest riikidest.

Statistika näitab, et viimastel päevadel sõitis Eestisse sisse märksa rohkem inimesi kui neid välja sõitis, mis tähendab, et piiripunkte ootab venemaalaste massiline koju tagasi pöördumine veel ees.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Püvi ütles, et mitmel korral aastas võib piiripunktides riigipiiri ületavate inimeste hulk isegi kahekordistuda. Piirivalvurid on püvi sõnul sellisteks olukordadeks valmis ja teevad kõik, et piiriületus kulgeks sujuvalt. Aga kui turiste on väga palju, nagu nendel jõulu- ja uusaastapühadel, siis on järjekordade teke vältimatu. Kui tavaliselt ületab Narva piiripunktis riigipiiri ööpäevas umbes 12 000 inimest (mõlemas suunas – toim.), siis ainuüksi 3. jaanuaril liikus üle piiri 22 755 inimest, arvestamata transpordivahendeid. Seda on peaaegu 4000 võrra rohkem kui 3. jaanuaril 2019.