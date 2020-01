Eesti Raudtee vara hakkavad valvama droonid

Eesti Raudtee turvajuhi Marius Kupperi sõnul on ettevõtte turvalisus aastate jooksul märkimisväärselt paranenud, mida näitab ka turvatöötajate sekkumist vajavate juhtumite vähenemine. Probleem on aga see, et ettevõtte kinnisvara ja muu vara on üle Eesti laiali. «Meie partner turvalisuse tagamisel on USS Security, kellega koos katsetame erilahendusi. Üheks selliseks on droonid, mis pakuvad ülevaadet territooriumil toimuvast ning annavad meile võimaluse vajadusel kiiresti reageerida,» lausus Kupper.

Esmase droonikoolituse on praegu läbinud viis USSi turvatöötajat. «Edasi on plaanis koolitada turvatöötajaid juba objektipõhiselt, õpetada neid iseseisvalt drooniga lendama ja ringkäike teostama,» ütles USS Security sisekontrolli direktor Marko Haruoja.

Siiani on droone katsetatud Eesti Raudteel Kopli kaubajaamas. Eesmärk on asendada valvemeeskonna ringkäigud osaliselt droonilendudega. Droonid on spetsiaalselt selleks eelhäälestatud GPS koodidega ning teevad kindlal kellaajal turvalende. Peale selle uuritakse võimalust saada otsepilt droonilennust ka juhtimiskeskusesse.